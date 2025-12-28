Два человека попали в больницу после лобового столкновения на трассе «Кола»

Двух человек госпитализировали после ДТП с участием двух легковых автомобилей на трассе Р-21 «Кола» в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Об этом сообщили в областной противопожарно-спасательной службе.

Фото: Ленинградская областная противопожарно-спасательная служба

Информация об аварии поступила спасателям 28 декабря в 8:30. На 205-м километре автомагистрали произошло лобовое столкновение Ford Kuga и Volvo, после которого легковушки вылетели в кювет. Пострадавших доставили в центральную районную больницу города Лодейное Поле.

Артемий Чулков