Три человека пострадали в ДТП в Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области 27 декабря случилось ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Фото: Госавтоинспекция Саратовской области, Коммерсантъ ДТП в Ершовском районе

Авария произошла около 10:10 недалеко от села Чапаевка. Автомобиль «Лада Ларгус» съехал с проезжей части. Водитель, 39-летний мужчина, не пострадал.

В результате столкновения травмы получили три пассажира легкового автомобиля: женщины в возрасте 66 и 43 лет, а также 70-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы.

Ольга Симонова