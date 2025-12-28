Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Три человека пострадали в ДТП в Саратовской области

В Ершовском районе Саратовской области 27 декабря случилось ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

ДТП в Ершовском районе

ДТП в Ершовском районе

Фото: Госавтоинспекция Саратовской области, Коммерсантъ

ДТП в Ершовском районе

Фото: Госавтоинспекция Саратовской области, Коммерсантъ

Авария произошла около 10:10 недалеко от села Чапаевка. Автомобиль «Лада Ларгус» съехал с проезжей части. Водитель, 39-летний мужчина, не пострадал.

В результате столкновения травмы получили три пассажира легкового автомобиля: женщины в возрасте 66 и 43 лет, а также 70-летний мужчина. Пострадавшие госпитализированы.

Ольга Симонова