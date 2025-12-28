Глава СКР запросил доклад об избиении учителя слепых на парковке в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о жительнице Екатеринбурга, которую избили в присутствии малолетней дочери в ходе конфликта из-за парковочного места, сообщили в пресс-службе ведомства. По данным E1.ru, инцидент произошел возле дома на ул. Пехотинцев, 10. Как рассказали сами пострадавшие, они оставили автомобиль около входа в аптеку, создали неудобства на проезжей части, однако соблюли ПДД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

«Жена ушла в аптеку покупать таблетки, мы с ребенком ее ждали в машине. В этот момент остановился мужчина на машине и начал на меня кричать, сигналить и махать руками. Я дал понять, чтобы он проезжал дальше. Я занял освободившееся парковочное место. Потом он подошел и спросил: "Ты что на меня матом ругался?"»,— рассказал порталу муж пострадавшей Натальи, учителя в школе для незрячих.

По словам семьи, после из машины вышла супруга возмутившегося водителя, которая оскорбила Наталью и после ударила женщину со спины при 12-летнем ребенке. «Она целилась в голову, ударила меня по очкам, в височную зону попала, в лоб, надбровная дуга у меня опухла. Она нанесла мне больше десяти ударов, сломала очки»,— пояснила пострадавшая.

Женщин разнял муж Натальи, после чего семья отправилась в полицию и в трамвпункт. «На днях она должна была поздравлять деток с Новым годом. Однако из-за сильных повреждений на лице ей пришлось взять больничный»,— добавил портал.

Следственные органы СКР по Свердловской области по данному факту возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Доклад о ходе его расследования генералу Бастрыкину представит руководитель СУ СКР по региону Богдан Францишко.

Василий Алексеев