Горячие линии городских служб Москвы будут круглосуточными в новогодние каникулы

Жители Москвы смогут круглосуточно обращаться на горячие линии городских служб в новогодние праздники. Голосовой помощник и операторы будут предоставлять информацию о госуслугах и сервисах, расписании работы общественного транспорта, режиме работы парковок, а также помогут записаться к врачу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Номера телефонов основных горячих линий:

  • Единая справочная служба Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77
  • Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53
  • Единая медицинская справочная служба Москвы: 122
  • Контакт-центр "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54 и 3210
  • Круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных: +7 (495) 612-04-25

Мэр напомнил, что услуги можно получить онлайн на портале mos.ru, через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

