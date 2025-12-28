Горячие линии городских служб Москвы будут круглосуточными в новогодние каникулы

Жители Москвы смогут круглосуточно обращаться на горячие линии городских служб в новогодние праздники. Голосовой помощник и операторы будут предоставлять информацию о госуслугах и сервисах, расписании работы общественного транспорта, режиме работы парковок, а также помогут записаться к врачу. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Номера телефонов основных горячих линий:

Единая справочная служба Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77

Единый диспетчерский центр: +7 (495) 539-53-53

Единая медицинская справочная служба Москвы: 122

Контакт-центр "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54 и 3210

Круглосуточный контакт-центр для владельцев домашних животных: +7 (495) 612-04-25

Мэр напомнил, что услуги можно получить онлайн на портале mos.ru, через мобильные приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».