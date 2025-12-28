На севере Башкирии в аварии с грузовиком погибли четыре человека

В ДТП с Lada Granta и грузовой «ГАЗелью» в Татышлинском районе Башкирии погибли четыре человека, сообщил начальник регионального управления Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

Авария произошла в ночь с 27-го на 28 декабря на 88-м километре автодороги Бураево — Старобалтачево — Куеда (Пермский край). От сльного удара погибли водитель «Гранты» и три его пассажира. Ранения получили водитель грузовика и его пассажир, их доставили в больницу.

На место происшествия выезжал прокурор Татышлинского района Марсель Ягудин.

Идэль Гумеров