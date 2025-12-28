Последняя в уходящем году оттепель в Петербурге завершится 28 декабря

С середины дня 28 декабря температура воздуха в Санкт-Петербурге начнет понижаться, отходя от оттепельных отметок. В городе сохранится облачная погода, пройдет снег, местами с мокрым снегом, ожидается гололедица, прогнозирует ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ Фото: Анна Шевардина, Коммерсантъ

Столбики термометров в Северной столице в течение дня покажут -1…+1 градус, в Ленинградской области — -3…+2 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление вырастет до 751 мм рт. ст., что все еще ниже нормы.

В понедельник, 29 декабря, местами ожидается снег, ночью — -5…-7 градусов, днем — -2…-4 градуса.

Артемий Чулков