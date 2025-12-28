В Пензенской области в 2026 году планируют установить 12 быстрых заправок для электротранспорта. Об этом сообщает министерство экономического развития и промышленности Пензенской области.

В 2026 году в Пензенской области появится еще 12 заправок для электромобилей

Фото: Министерство экономического развития и промышленности Пензенской области, Коммерсантъ

Производителем станций является ООО «Завод нефтегазовой аппаратуры Анодъ» из Перми. Все заправки имеют мощность от 149 киловатт, что позволяет зарядить электромобиль в течение 20-40 минут.

В Пензенской области уже установлено 16 электрозарядных станций. Они расположены в том числе на ул. Бакунина, ул. Мира, ул. Ново-Казанская, ул. Дзержинского, а также в г. Городище. Последнюю в 2025 году станцию открыли на улице Мира, 58. В мероприятии принял участие министр экономического развития и промышленности Пензенской области Роман Трялин.

По его словам, увеличению количества электромобилей в регионе способствуют налоговые льготы для их владельцев: водителей электрокаров освобождают от уплаты транспортного налога. Развитие зарядной инфраструктуры также напрямую влияет на популярность экологичного транспорта, отметил министр.

Ольга Симонова