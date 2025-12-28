На капремонт четырех дорог в Марий Эл направят почти 1 млрд рублей

На капитальный ремонт четырех дорог в Марий Эл выделили 957 млн руб. Соответствующие тендеры опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Самую крупную сумму — 561,6 млн руб. — направят на ремонт двух участков: дорог «Пуялка — Чирки» и «Большой Вильял — Куанпамаш — Комичи». Общая протяженность работ составит более 20 километров. Работы будут вестись поэтапно, а завершить их необходимо до 30 октября 2026 года.

На ремонт дороги «Большой Карлыган — Сардаял» на участке протяженностью около 17 километров выделили 247,1 млн руб. Завершить проект необходимо не позднее 30 октября 2026 года.

Еще 148,6 млн руб. направят на капитальный ремонт дороги «Мари-Билямор — Сенда». Срок окончания работ — до 31 августа 2026 года.

В рамках работ подрядчикам предстоит восстановить полотно, уложить новое покрытие, укрепить обочины, отремонтировать водопропускные трубы и автобусные остановки, а также установить ограждения и нанести разметку. Финансирование осуществляется из республиканского бюджета.

Влас Северин