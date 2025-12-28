Мэр Нью-Йорка призвал в снегопад повышать рождаемость

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призвал жителей города оставаться дома во время снегопада и потратить время на усилия по повышению рождаемости. Об этом мэр сообщил в программе Eyewitness News This Saturday Morning на канале ABC.

«Оставайтесь дома. Сегодня отличный день для зачатия ребенка… Как сказал бы мой сын, просто смотрите Netflix и расслабляйтесь — вот и все, просто наслаждайтесь днем», — сказал господин Адамс. Ведущий программы Педро Ривера спросил, не произойдет ли после этого в Нью-Йорке «бэби-бум», на что мэр ответил: «Мы хотим увеличить численность населения».

По данным телеканала, в субботу в Нью-Йорке прошел самый сильный снегопад с 2022 года. В районе Бронкс выпало около 10 см снега. Теперь в городе началась гололедица. Из-за непогоды губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул объявляла чрезвычайное положение на территории некоторых округов.