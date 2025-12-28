На участке трассы М-5 «Урал» в Самарской области сняты ограничения на движение транспорта

На участке трассы М-5 «Урал» от «Сызранского перекрестка» до села Зеленовка в Самарской области сняты ограничения на движение транспорта, введенные из-за снегопада. Об этом сообщили в областном минтрансе.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Движение на участке км 890 — км 981 трассы М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск (от пересечения с подъездом к Сызрани до села Зеленовка) восстановлено для всех видов транспорта.

Продолжает действовать ограничение на подъезде к Оренбургу (км 98 — км 129 трассы M-5 «Урал»).

Сабрина Самедова