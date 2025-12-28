На юге Свердловской области потеплеет до –7° перед Новым годом

В южной половине Свердловской области в течение предновогоднего дня повысится температура, на севере региона потепление придет только ко 2 января, сообщили в Уральском гидрометцентре. По данным синоптика, в начале недели на Средний Урал поднимется циклон с Поволжья, в связи с чем в области пройдут снегопады и похолодает до –20°…–25°, на севере региона ожидается до –30°.

Согласно данным Уральского гидрометцентра:

В Свердловской области в понедельник, 29 декабря, прогнозируют облачность с прояснениями, местами небольшой и умеренный снег, в темное время суток — сильный. Температура ночью составит –12°...–17° (на крайнем севере до –23°), днем — –10°…–15° (на крайнем севере до –20°). Ветер будет 2–7 м/c.

Во вторник, 30 декабря, ожидается облачность с прояснениями, преимущественно без осадков. Температура ночью составит –20°...–25° (на крайнем севере до –30°), днем — –14°...–17° (на крайнем севере до –24°). Ветер будет слабый.

В среду, 31 декабря, в регионе сохранится облачность с прояснениями, в светлое время суток местами пройдет небольшой снег. Температура ночью составит –19°...–24° (на крайнем севере до –29°), днем — –12°…–17° (на крайнем юго-западе до –7°, на севере до –23°). Ветер будет 2-7 м/c.

В Екатеринбурге в понедельник, 29 декабря, прогнозируют облачность с прояснениями, умеренный и небольшой снег. Температура ночью составит –12°...–14°, днем — –10°...–12°. Ветер ожидается 2–7 м/c.

Во вторник, 30 декабря, будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура ночью опустится до –20°...–22°, днем — до –14°...–16°. Ветер будет слабый.

В среду, 31 декабря, в городе сохранится облачность с прояснениями, в светлее время суток пройдет небольшой снег. Ночью температура составит –19°...–21°, днем — –12°...–14°. Ветер будет 2-7 м/c.

Василий Алексеев