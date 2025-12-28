В Колпино у двух водителей изъяли более 400 литров спиртного без документов

В Колпино сотрудники Госавтоинспекции изъяли у двух водителей 435 литров спиртосодержащей жидкости без документов. Об этом сообщили 28 декабря в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Несколько дней назад у дома 37 по Николаевскому проезду полицейские заметили, что водители Volkswagen Transporter и Fiat Ducato заметно занервничали, увидев пост ДПС. Микроавтобусы решили остановить для проверки.

В ходе осмотра в одном из автомобилей нашли семь картонных коробок, в которых находились пятилитровые пластиковые бутылки, наполненные жидкостью с запахом спирта, общим объемом 135 литров. В другой машине нашли более 25 пластиковых емкостей со спиртосодержащей жидкостью общим объемом около 300 литров. Документы на груз отсутствовали.

Водителей доставили в отделы полиции, авто поместили на штрафстоянку, а алкоголь отправили на экспертизу, по итогам которой правоохранители примут решение о дальнейшем разбирательстве.

Артемий Чулков