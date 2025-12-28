Объем отгруженной продукции в Татарстане в 2025 году достигнет 6 трлн рублей

Объем отгруженной продукции в Татарстане по итогам 2025 года достигнет 6 трлн руб., это на 10% больше, чем в прошлом году. Об этом сообщил вице-премьер — министр промышленности и торговли республики Олег Коробченко, передает пресс-служба ведомства.

Наиболее значительный вклад в увеличение объемов производства внесли предприятия, специализирующиеся на выпуске химических веществ и лекарственных препаратов, а также производители компьютеров и электрического оборудования.

Отмечается, что за первые десять месяцев текущего года машиностроительные предприятия Татарстана отгрузили продукции на сумму свыше 1,8 трлн руб. Прирост объемов отгрузки составил 72% в годовом выражении. Основным фактором столь значительного роста стал повышенный спрос со стороны оборонно-промышленного комплекса на отдельные виды машиностроительной продукции.

Влас Северин