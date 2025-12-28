В Рио-де-Жанейро разбился рекламный самолет

Сверхлегкий самолет, который буксировал рекламный баннер, упал в море у пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Пилот погиб, передает Associated Press со ссылкой на местных властей.

Тело пилота направлено на опознание. Разбившийся самолет Cessna 170A принадлежал рекламной компании. На опубликованной властями видеозаписи с камер видно, как он резко пикирует носом и падает в море. Военно-воздушные силы Бразилии заявили, что начали расследование причин крушения.

По данным портала G1, погибшему пилоту было 40 лет. Власти Рио-де-Жанейро сообщили, что это был его первый рабочий день в компании. Владелец самолета Visual Propaganda Area опубликовал заявление, в котором выразил сожаления по поводу гибели летчика. В компании подчеркнули, что самолет «проходил все необходимые технические обслуживания» и обладал актуальными сертификатами.