В Нижних Серьгах погиб водитель снегохода после столкновения с Mercedes-Benz

Водитель незарегистрированного снегохода «Рысь М500» без прав столкнулся с Mercedes-Benz Actros на ул. Титова в Нижних Серьгах и скончался на месте от полученных травам, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Пассажира снегохода госпитализировали в реанимационное отделение. «Водитель грузовика, житель Казани, пояснил инспекторам ДПС, что остановился из-за технической неисправности и внезапно почувствовал удар в заднюю часть автомобиля»,— добавили в Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

Правоохранительные органы приступили к проведению расследования по факту ДТП. «Назначены необходимые экспертизы, в том числе химико-токсикологическая для установления состояния погибшего водителя в момент происшествия»,— пояснили в ГИБДД.

Василий Алексеев