Пермское оборонное предприятие требует свыше 1 млн рублей с орловской компании

В Арбитражном суде Пермского края зарегистрирован иск ФКП «Пермский пороховой завод» к ООО филиал «Эйч Эс Эс Групп» — «Химснабсервис» города Орла. Об этом свидетельствует информация картотеки арбитража. Согласно карточке дела, сумма требований пермского завода составляет 1,08 млн руб. Иск пока не принят к производству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из основных предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Предприятие находится в управлении холдинга «Технодинамика» (входит в периметр ГК «Ростех»).

ООО «Химснабсервис» было зарегистрировано в 2007 году в Орле. Компания занимается оптовой неспециализированной торговлей, строительством жилых и нежилых зданий. Учредителем является Андрей Чубаров, чей ИНН зарегистрирован в Москве. До 2022 года владельцем компании являлся Сергей Кыштымов. Сейчас он — учредитель ООО «Эйч Эс Эс Групп», занимающимся торговлей на территории Санкт-Петербурга.