СКР завел дело после гибели 11-летней девочки в ДТП с фурой в Удмуртии

СУ СКР по Удмуртии возбудило уголовное дело о нарушении ПДД (ч. 3 ст. 264 УК, до пяти лет лишения свободы) по факту столкновения легкового автомобиля с фурой, в котором погибла 11-летняя девочка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что вечером 27 декабря на дороге Можга—Вавож вблизи деревни Малая Сюга легковой автомобиль Lada Largus под управлением 37-летней женщины выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania под управлением 43-летнего мужчины. По данным ГАИ, водитель легковушки не справилась с управлением. В салоне Lada находилось четверо несовершеннолетних в возрасте от 8 до 11 лет. В результате ДТП 11-летняя девочка погибла, трое детей и водитель госпитализированы.

Следователи осмотрели место происшествия. Прокуратура проводит проверку. Устанавливаются причины и обстоятельства аварии.