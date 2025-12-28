Пешехода увезли в больницу после ДТП с пьяным водителем снегохода под Серовым

Нетрезвый 33-летний водитель самодельного вездехода наехал на 27-летнюю женщину на проезжей части в деревне Семенова в Серовском округе, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. Пострадавшую доставили в больницу с травмами ноги. Инспекторами ДПС в отношении нее вынесли определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ (нарушение пешеходом ПДД).

Снегоход 33-летнего водителя задержали и переместили на специализированную стоянку. В отношении мужчины автоинспекторы составили административные протоколы по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление в состоянии опьянения и без прав), по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ (управление незарегистрированным транспортным средством ), по ст. 12.6 КоАП РФ (за неиспользование мотошлема) и по ч. 1 ст. 12.27 КоАП РФ (за невыполнение обязанностей при ДТП).

Василий Алексеев