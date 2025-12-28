Водитель Hyundai устроил ДТП с и четырьмя пострадавшими под Первоуральском

Водитель Hyundai ix35 потерял управление над автомобилем и столкнулся с Chevrolet Cruze на 341-м км дороги Пермь — Екатеринбург, после чего въехал в стоящий Lada Largus и отбросил его на стоявшую грузовую автомашину, сообщили в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области. В результате аварии пострадали водитель Hyundai и три пассажира Lada Largus: 10-месячный ребенок, беременная женщина и молодой мужчина. «Все они доставлены в медицинские учреждения для осмотра и оказания необходимой помощи»,— добавили в Госавтоинспекции.

Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области

На место ДТП выехали автоинспекторы для установки всех обстоятельств произошедшего.

Василий Алексеев