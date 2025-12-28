Прикамских школьников будут учить действиям на пожаре с помощью VR-тренажера

Для обучения учеников 5-8 классов действиям при пожаре на объектах массового пребывания людей будут использоваться технологии виртуальной реальности. Как сообщает региональная ассоциация операторов в области пожарной безопасности, специалисты разработали несколько сценариев практических занятий. Это возгорание в классе и обширный пожар во всем здании с возможностью или невозможностью эвакуации. К началу следующего года специалисты разработают пользовательский интерфейс и архитектуру программы, включая 3D-модели виртуальной среды, классов, коридоров, эвакуационных выходов.

Обучение с использованием VR-технологий будет проходить в рамках проекта «Большая пожарная игра». На его реализацию, в том числе и создание тренажера, из фонда президентских грантов выделено 3,639 млн руб. Еще 4,156 млн руб. составит финансирование из других источников.