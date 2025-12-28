В Казани за сутки произошло 242 ДТП, пострадали четыре человека

За последние 24 часа на дорогах Казани зарегистрировано 242 аварии. В трех из них пострадали 4 человека, погибших нет. Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции Казани.

За сутки в городе задержали 14 водителей в состоянии опьянения и 4 человек без прав. В территориальные отделы полиции доставили 8 граждан по подозрению в совершении преступлений.

Сотрудники ГАИ оформили 143 случая через центры обработки ДТП, а 48 аварий — непосредственно на местах происшествий.

Влас Северин