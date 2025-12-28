Над Саратовской и Волгоградской областями сбили 11 БПЛА

В Саратовской и Волгоградской областях уничтожено 11 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Общественное мнение, Коммерсантъ

С 20:00 до 23:00 27 декабря сбито шесть БПЛА над Волгоградской областью, ночью 28 декабря — три беспилотника в Саратовской области и еще два в Волгоградской.

Информации от официальных источниках о пострадавших и повреждениях инфраструктуры нет. Волгоградский аэропорт, по данным Росавиации, не принимал и не отправлял самолеты больше четырех часов, саратовский аэропорт «Гагарин» — около трех.

Ольга Симонова