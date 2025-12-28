В аэропорту Калининграда отменены два рейса и задерживаются более 30

Два рейса в аэропорту Калининграда «Храброво» отменены, еще 35 задерживаются на прилет и вылет. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

По состоянию на 8:35 мск были отменены два рейса из Калининграда в Москву. На вылет задерживаются 15 рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Минск, на прилет — 20 рейсов из Челябинска, Москвы, Санкт-Петербурга и Минска.

ГУ МЧС России по Калининградской области сообщило, что с вечера 27 декабря в регионе ожидается усиление северо-западного ветра до 25-27 метров в секунду. Telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишет, что на побережье утром и ночью 28 декабря сохранится пик усиления ветра с порывами до 24-26 метров в секунду, и в аэропорту «Храброво» «ожидаемо наблюдаются задержки рейсов».