За ночь над территорией России сбито 25 беспилотников

Минобороны России заявило, что в ночь на 28 декабря силы ПВО уничтожили 25 беспилотников над шестью регионами.

Как уточнило ведомство, 12 БПЛА сбито над Самарской областью, по три — над Белгородской, Курской и Саратовской областями, по два — над Волгоградской и Ростовской областями.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что в результате налета беспилотников пострадавших и разрушений нет. В московских аэропортах Шереметьево и Внуково из-за действовавших ограничений задержаны и отменены более 300 рейсов.