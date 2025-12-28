Березниковский химкомбинат продает бывший санаторий предприятия

АО «Башкирская содовая компания» выставила на торги комплекс объектов профилактория «Жемчужина» в Усольском районе Прикамья. Информация об этом содержится на официальном сайте предприятия и на торговой площадке «Газпромбанка». Речь идет о десяти лотах общей стоимостью 11,5 млн руб., включая 2-этажное здание клуба и столовой площадью 1,7 тыс. кв. м, лечебный корпус 2,6 тыс. кв. м, жилой дом 755 кв. м, трансформаторную подстанцию, насосную станцию, котельную и прочие вспомогательные строения.

Согласно извещению о продаже, собственником 1/2 долей в каждом объекте выступает АО «Березниковский содовый завод». Подача заявок на участие в торгах осуществляется до 31 декабря 2025 года. По данным кадастровой карты, объекты располагаются на берегу реки Камы в Усольском районе. В открытых источниках указано, что санаторий-профилакторий «Жемчужина» действовал до 2008 года, теперь территория пустует. Здравница была доступна работникам местного содового завода.

Березниковский содовый завод (БСЗ) является одним из старейших производителей кальцинированной соды и карбонатных пород на территории СНГ. Продукция завода используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности. В 2023 году выручка БСЗ составила 8,7 млрд руб., чистая прибыль — 222,9 млн руб. Компания входит в АО «Росхим». В 2021 году БСЗ сменило основного акционера. 95,84% уставного капитала предприятия по-прежнему контролирует АО «Башкирская содовая компания» (БСК), но теперь его акционером является Российская Федерация в лице Росимущества.