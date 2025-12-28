В боевых действиях на Украине участвуют около 2 тыс. граждан Южной Осетии

Примерно 2 тыс. граждан Южной Осетии участвуют в боевых действиях на Украине на стороне российской армии, сообщил глава МИД республики Ахсар Джиоев.

«Число граждан-участников СВО весьма ощутимо для небольшого населения Южной Осетии. Оно составляет порядка двух тысяч человек. Для нас это большая цифра, поскольку осетины — малочисленный народ»,— сказал господин Джиоев в интервью «РИА Новости».

По словам главы МИД Южной Осетии, граждане республики участвуют в российско-украинском конфликте в знак признательности за поддержку со стороны Москвы. 8 августа 2008 года Россия ввела войска на территорию Южной Осетии и Абхазии, которые в тот момент были частью Грузии. В конце того же месяца Москва признала независимость республик.