Лавров: США в новой стратегии нацбезопасности подвергли сомнению расширение НАТО

Новая стратегия нацбезопасности США впервые подвергает сомнению целесообразность расширения НАТО, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Применительно к России упоминания заслуживает отсутствие в стратегии открытых призывов к системному сдерживанию нашей страны. Пожалуй, впервые США если не фиксируют обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично подвергают сомнению извечную экспансионистскую траекторию эволюции НАТО»,— сказал господин Лавров ТАСС.

Как добавил глава МИД, некоторые положения новой редакции стратегии нацбезопасности США выглядят новаторски, хотя и требуют проверки реальными действиями. По его словам, речь может идти о переосмыслении Вашингтоном своей роли на международной арене.