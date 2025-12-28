Все аэропорты России возобновили работу

Росавиация сообщила, что в аэропортах Самары, Ульяновска, Калуги, Пензы, Саратова, Ярославля и Волгограда возобновили прием и отправку самолетов.

Ранее работу возобновили московские аэропорты Шереметьево и Внуково. Из-за действовавших ограничений там задержаны и отменены более 300 рейсов. 69 самолетов были вынуждены уйти на запасные аэродромы. Об изменении расписания сообщал петербургский аэропорт Пулково.

По данным Минобороны, с 13:00 до 23:00 мск силы ПВО сбили над территорией России 273 беспилотника, в том числе 32 — вблизи Москвы.