Туск назвал гарантии безопасности ключевым пунктом мирных переговоров по Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что предоставление гарантий безопасности Украине должно стать ключевым пунктом урегулирования российско-украинского конфликта. Он уточнил, что с этим согласны и другие европейские лидеры.

«Все участники дискуссии (к которым также присоединились скандинавские страны, Канада, Нидерланды и НАТО) сошлись во мнении, что гарантии безопасности для Украины имеют решающее значение. Они должны быть конкретными и надежными»,— написал господин Туск после телефонного разговора европейских лидеров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как добавил Дональд Туск, надежные гарантии безопасности для Украины будут означать и безопасность для Польши. Он также сказал, что 28 декабря после встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом европейские лидеры продолжат обсуждение.