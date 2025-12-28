Лавров: Россия по-прежнему выступает за создание палестинского государства

Россия по-прежнему выступает за справедливое урегулирование конфликта между Израилем и Палестиной, заявил глава МИД Сергей Лавров. Одним из ключевых факторов в процессе должно стать создание жизнеспособного палестинского государства, добавил он.

«Главное здесь — исправить историческую несправедливость и обеспечить создание жизнеспособного палестинского государства, которое будет сосуществовать с Израилем»,— сказал господин Лавров ТАСС. По его словам, без решения этого вопроса нельзя гарантировать прочный мир на Ближнем Востоке.

Палестина объявила о независимости в 1988 году. С тех пор страну официально признали 157 государств-членов ООН из 193.