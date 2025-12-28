За три часа над территорией России сбиты 43 беспилотника

Минобороны России заявило, что с 20:00 до 23:00 мск силы ПВО уничтожили 43 беспилотника над девятью регионами и акваторией Азовского моря.

Как уточнило ведомство, 15 БПЛА сбиты над Ростовской областью, по шесть — над Волгоградской и Курской областями, по четыре — над Крымом и Липецкой областью, три — над Белгородской областью, два – над акваторией Азовского моря, по одному — над Подмосковьем, Владимирской, Калужской областями.

Всего с 13:00 до 23:00 мск над территорией России сбиты 273 беспилотника, в том числе 32 — вблизи Москвы. Из-за ограничений в работе аэропортов несколько авиакомпаний сообщили о задержке и отмене рейсов.