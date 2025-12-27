«Ак Барс» обыграл «Трактор» в матче чемпионата КХЛ со счетом 3:2

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» выиграл у «Трактора» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) со счетом 3:2.

В ходе игры шайбы в составе победителей забросили Александр Хмелевский, Алексей Пустозеров и Илья Сафонов. У «Трактора» отличились Григорий Дронов и Джошуа Ливо.

Следующий матч казанцы проведут 30 декабря на своей площадке против «Северстали». Начало игры запланировано на 19:00 по московскому времени.

Влас Северин