В Татарстане вечером был введен режим беспилотной опасности. Уведомление об этом поступило через официальное приложение МЧС России в 19:39.

В Татарстане ввели режим беспилотной опасности

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим „Беспилотная опасность“», — говорится в сообщении.

О закрытии воздушных аэропортов республики пока не сообщалось, однако Росавиация объявила о закрытии аэропорта Чебоксары.

Влас Северин