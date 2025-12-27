Умер бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле Петр Стегний

Умер Петр Стегний — российский дипломат, бывший посол России в Кувейте, Турции и Израиле. Ему было 80 лет. Об этом «РИА Новости» сообщил бывший посол России в Великобритании Александр Яковенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Стегний

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Петр Стегний

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

«Он (Петр Стегний.— “Ъ”) оставил свой неповторимый след в исторической науке, занимаясь историей дипломатии и международных отношений и написавший ряд книг по малоизученным эпизодам внешней политики»,— сказал господин Яковенко.

Петр Стегний родился 14 января 1945 года в Йошкар-Оле. В 1968 году окончил МГИМО и поступил на дипломатическую работу. До 1990 года был сотрудником посольств СССР в Судане, Йемене, Египте и Ливии. В 1991-1992 годах — заместитель начальника Управления стран Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ. С 1992 по 1998 год Стегний был чрезвычайным и полномочным послом России в Кувейте. С 2003 по 2007 год — чрезвычайный и полномочный посол России в Турции, с 2007 по 2011 год — чрезвычайный и полномочный посол России в Израиле.

Петр Стегний также написал несколько десятков книг по русской истории и истории дипломатии. Среди них — «Улыбка Сфинкса», «Посол III класса. Хроники “времен Очаковских и покоренья Крыма”», «Хроники времен Екатерины II. 1729–1796 гг.». В 2002 году он стал доктором исторических наук, а в 2007-м — лауреатом историко-литературной премии. Дипломат удостоен ордена Дружбы и ордена преподобного Сергия Радонежского III степени.