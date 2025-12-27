Татарстан занял 4-е место среди регионов РФ по объему продаж машин в 2025 году

Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов России по объему продаж автомобилей по итогам 2025 года. Об этом сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Доля республики составила 4,7%, что соответствует показателю Краснодарского края, также занявшего четвертую позицию.

Первое место в рейтинге заняла Москва с результатом 12,9% от общего объема продаж. На втором месте — Московская область (7,3%), а тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург с долей 5,9%.

В списке регионов с наибольшим объемом продаж оказались также Самарская область (6-е место, 3,5%), а также Башкирия и Нижегородская область, которые заняли 7-е место с долей в 2,9% проданных авто.

