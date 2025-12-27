Экс-врача Зеленодольской ЦРБ обвиняют в получении взяток за больничные листы

Бывшему врачу общей практики поликлиники Зеленодольской ЦРБ предъявлено обвинение в получении взяток на общую сумму 30 тыс. руб. за оформление фиктивных листов нетрудоспособности. Об этом сообщает СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, в период с 2021 по 2024 год медицинский работник через посредников получала денежные вознаграждения от трех жителей Зеленодольска за незаконную выдачу больничных листов.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Преступление выявили в ходе совместных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками следственного управления СКР по республике и республиканского МВД.

Влас Северин