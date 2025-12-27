Число сбитых вблизи Москвы беспилотников увеличилось до 23

Силы ПВО сбили на подлете к Москве еще четыре беспилотника ВСУ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале. В последний раз он сообщил об отражении атаки в 18:38 мск.

Сообщение о двух сбитых дронах господин Собянин опубликовал в 18:57 мск. Через шесть минут он сообщил еще о двух уничтоженных беспилотниках. На месте падения обломков дронов работают экстренные службы. Информации о пострадавших или повреждениях на земле мэр Москвы не привел.

Аэропорт Шереметьево работает в ограниченном режиме. Аэропорт Внуково временно не принимает и не выпускает самолеты. Ограничения в авиагавани ввели около 17:00 мск.