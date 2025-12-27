Российские силы ПВО за три часа сбили 111 беспилотников

Российские средства ПВО в период с 15:00 до 18:00 мск уничтожили 111 беспилотников ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

73 БПЛА сбиты в небе над Брянской областью, 20 — над Калужской, восемь — над Московской, пять — Тульской, три — над Орловской и два — над Смоленской областью.

С 13:00 до 15:00 мск, по данным Минобороны, 36 беспилотников уничтожены над Брянской областью. В течение прошедшей ночи силам ПВО удалось сбить семь дронов: четыре — над Краснодарским краем, три — над Республикой Адыгея.