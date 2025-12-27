В 2026 году на развитие сельских территорий Татарстана выделят 12,8 млрд рублей

В 2026 году на развитие сельских территорий Татарстана будет выделено 12,8 млрд руб., что в три раза превышает финансирование текущего года. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на совещании в Доме правительства.

По словам Марата Зяббарова, в 2025 году общий объем финансирования программы «Комплексное развитие сельских территорий» составил 4,1 млрд руб. Из этой суммы 2,4 млрд руб. поступило из федерального бюджета, 657,2 млн руб. — из бюджета РТ, 13,5 млн руб. — из местных бюджетов, а 979 млн руб. — внебюджетные средства.

Министр подчеркнул, что увеличение финансирования позволит расширить реализацию мероприятий, направленных на улучшение качества жизни в сельской местности.

Влас Северин