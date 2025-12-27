В Тыве подросток зарезал своего бывшего одноклассника на школьной дискотеке

В Тыве 17-летний подросток зарезал на новогодней школьной дискотеке своего бывшего одноклассника, сообщили в региональном СКР. Сотрудники МВД по республике задержали нападавшего.

ЧП произошло в СОШ № 1 в селе Кызыл-Мажалык. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», задержанный подросток раньше учился в этой школе. Сейчас он — студент первого курса Ак-Довуракского горного техникума. На дискотеке он поссорился со своим бывшим одноклассником. Двое парней вышли на улицу, где пришедший пырнул сверстника ножом, сообщает РЕН ТВ. Школьник умер на месте.

В СКР по Тыве возбудили уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК). В прокуратуре республики начали проверку, чтобы установить причины случившегося. Ведомство оценит, как соблюдались требования федерального законодательства о несовершеннолетних.