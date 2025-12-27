В горах Казахстана погиб альпинист, еще двое пропали без вести

Поисковая группа обнаружила тело альпиниста в горах Алма-Атинской области Казахстана. Еще двоих туристов продолжают искать. Об этом сообщили в департаменте по чрезвычайным ситуациям Алма-Аты, передает ТАСС.

Тело мужчины обнаружили в районе пика Локомотив на высоте 3,7 тыс. м над уровнем моря, после чего спустили и передали полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В департаменте уточнили, что об исчезновении тургруппы рассказала сестра одного из альпинистов. По ее словам, мужчина вместе с двумя друзьями ушел в горы и не вернулся. По данным Telegram-канала SHOT, туристов накрыло лавиной. Связь с ними пропала в ночь на 26 декабря.