Самарский фотокорреспондент Олег Ракшин погиб от полученных в зоне СВО ранений

Самарский фотокорреспондент, режиссер, член совета самарского областного отделения Русского географического общества

Олег Ракшин вчера, 26 декабря, погиб от ранений, полученных при выполнении боевого задания в зоне СВО. Об этом сообщили в правительстве региона.

Олег Ракшин — автор проектов «Лица Армии», «Хроника войны», Георгиевский кавалер, гвардии старшина 15-й гвардейской Александрийской ордена Суворова отдельной мотострелковой бригады «Черные Гусары». В марте проекты Олега Ракшина были отмечены премией «Золотое перо России».

Недавно в КЦ «Автоград» в Тольятти открылась выставка работ Олега Ракшина.

Сабрина Самедова