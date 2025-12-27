Вучич анонсировал запуск производства БПЛА в Сербии в конце марта 2026 года

Президент Сербии Александар Вучич объявил о планах в конце марта начать производство высокотехнологичных беспилотников в стране. По его словам, завод будет результатом сотрудничества с «одной из ведущих иностранных держав» и позволит значительно укрепить обороноспособность Сербии.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Господин Вучич отметил, что на складах уже есть значительные запасы различных беспилотников, включая дроны-камикадзе, и страна продолжит их закупки. Запуск нового производства связан с глобальной геополитической напряженностью, в том числе с российско-украинским конфликтом и возможным противостоянием между Россией и Европой. «Учитывая окружение, мы не можем исключать возможность атаки на Сербию и ее народ. Мы должны быть бдительными, сильными и не допустить, чтобы нас застали врасплох»,— заявил президент на церемонии закладки камня в основание нового комплекса Минобороны и Генштаба вооруженных сил республики (цитата по ТАСС).

Глава государства подчеркнул, что основной приоритет для Сербии — сохранение мира, однако страна должна быть готова к любым вызовам. Для этого Белград планирует ускоренно развивать армию и систему обороны. Уже в ближайшее время Сербия получит многоуровневую систему противовоздушной обороны (ПВО), по глубине и огневой мощи сравнимую лишь с вооружением немногих государств.

Ранее власти страны решили вернуть обязательную военную службу сроком на 75 дней по программе усиления обороноспособности. Та предусматривает модернизацию вооруженных сил и развитие цифровых систем управления.