В Саратовской области на лекарства для льготников выделят до 6 млрд руб.

В Саратовской области подвели итоги работы по развитию здравоохранения, начатой в начале текущего года, и обозначили цели на 2026 год. Ключевыми вопросами стали кадровое обеспечение, модернизация материально-технической базы и бесперебойное обеспечение лекарствами льготных категорий граждан. Об этом сообщил глава региона Роман Бусаргин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Саратовской области провел совещание с руководителям медучреждений

Фото: Правительство Саратовской области Глава Саратовской области провел совещание с руководителям медучреждений

Фото: Правительство Саратовской области

В начале года укомплектованность медицинских учреждений врачами составляла 63,3%, средним медицинским персоналом — 73,9%. Благодаря реализации кадровой программы, включающей оплату обучения, предоставление жилья и выплаты специалистам, эти цели были достигнуты досрочно: на данный момент укомплектованность врачами составляет 73,5%, средним медперсоналом — 81,5%. К 1 января 2027 года, как заявил господин Бусаргин, эти показатели должны быть 75% и 83% соответственно. Кроме того, будет продолжена работа по увеличению квот на целевое направление для районных больниц в селах.

Значительные изменения произошли в системе обеспечения льготных граждан бесплатными лекарствами. Структура министерства здравоохранения, отвечающая за закупки препаратов, была реорганизована, а финансирование увеличилось с 2 млрд руб. в 2022 году до 5 млрд руб. в текущем. Внедрена единая информационная система, исключающая дублирование рецептов и обеспечивающая прозрачность процесса. В бюджете на 2026 год, по словам губернатора региона, на обеспечение лекарствами льготников предусмотрено свыше 6 млрд руб.

«На уровне регионального минздрава необходимо заблаговременно организовать закупочные процедуры по лекарствам, а также проанализировать все обращения граждан по вопросам выдачи бесплатных препаратов», — заявил господин Бусаргин. Глава региона добавил, что важно информировать пациентов о возможности использования отечественных препаратов, которые не уступают по качеству иностранным аналогам.

В текущем году стартовала региональная программа по благоустройству территорий больниц и поликлиник. По словам господина Бусаргина, были отремонтированы прилегающие территории 27 учреждений в различных городах области. На это выделили более 150 млн руб. из областного бюджета. На следующий год выделено более 150 млн руб. на ремонт территорий 29 медучреждений. «Конкурсные процедуры нужно организовать с января, чтобы приступить к работам с начала строительного сезона», — отметил господин Бусаргин и добавил, что за подрядчиками будет тщательный контроль по качеству работ.

В начале следующего года планируется повторный сбор обратной связи от жителей по качеству медицинского обслуживания. Это позволит определить приоритетные направления для дальнейшей работы и оценить эффективность принятых мер.

Марина Окорокова