Движение по развязке КАД и Кронштадтского шоссе перекроют по ночам из-за ремонта

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных дорожных ограничениях на развязке КАД и Кронштадтского шоссе. Они вводятся в рамках реконструкции инфраструктурного объекта, напомнили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Схема дорожных ограничений из-за реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Схема дорожных ограничений из-за реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе

Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

На период проведения работ с 23:00 28 декабря до 03:00 29 декабря для водителей окажется недоступна крайняя левая полоса внутреннего кольца КАД на участке 127+225 км.

Кроме этого, на срок с 01:30 до 02:00 29 декабря движение полностью перекроют по внутреннему и внешнему кольцу КАД на участке 127+300 км.

Также в дирекции КЗС отмечают, что съезды транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе С4 (из Кронштадта в сторону станции Бронка) и С6 (от форта Шанц в сторону Бронки) будут функционировать в штатном режиме.

Водителей просят быть внимательными, соблюдать скоростной режим, следить за дорожными знаками, разметкой и ограждениями.

Андрей Цедрик