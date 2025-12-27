Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смольный закупил более 500 новых автобусов и электробусов в 2025 году

Смольный значительно обновил городской транспортный парк в 2025 году, сообщает пресс-служба администрации Петербурга. В рамках программы модернизации закупили более 500 новых автобусов и электробусов, большая часть которых уже вышла на маршруты. К концу января ожидается, что количество электробусов достигнет 100 единиц. Благодаря масштабному обновлению средний возраст подвижного состава на линиях снизился до 3,6 лет.

Новые автобусы, закупленные Смольным в 2025 году

Новые автобусы, закупленные Смольным в 2025 году

Фото: Пресс-служба Смольного

Новые автобусы, закупленные Смольным в 2025 году

Фото: Пресс-служба Смольного

Помимо автобусов, обновление затронуло и электрический транспорт. Предприятие «Горэлектротранс» получило новую партию современных трамваев «Поларис» и троллейбусов «Синара», последние отличаются увеличенным автономным ходом. Это позволяет им преодолевать значительные расстояния без контактной сети, повышая гибкость маршрутов.

К праздникам город традиционно запускает специальные оформленные трамваи. В этом году украшенные «светлячки» будут курсировать по маршрутам № 60 и № 100, создавая новогоднее настроение. Дополнительным праздничным элементом станет передвижная инсталляция — вагон-пикап с композицией из снеговиков.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все