Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования дела о нападении мигранта на жителя Самарской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования уголовного дела о нападении мигранта с травматическим оружием на жителя Самарской области. Об этом сообщили в СКР.

«В социальных медиа сообщается, что в июне 2025 года в Самаре иностранный гражданин напал на местного жителя и выстрелил ему в голову из травматического пистолета. Отмечается, что виновный может избежать привлечения к ответственности за покушение на убийство, а его действия могут быть переквалифицированы на более мягкую статью»,— говорится в сообщении.

Следственными органами СК России по Самарской области расследуется уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия).

Сабрина Самедова