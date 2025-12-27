Суд выбрал арест

Арбитражный суд Москвы по просьбе «Роснано» наложил арест на счета и имущество бывших руководителей компании, включая Анатолия Чубайса. Решение принято в рамках иска «Роснано» о возмещении убытков, связанных с проектом Crocus. Проект предполагал запуск производства магниторезистивной оперативной памяти, но достигнуть желаемых результатов не удалось. Это уже второй подобный иск корпорации к бывшему топ-менеджменту. Наиболее крупными известными активами Владимира Аветисяна являются доли в самарских ресурсоснабжающих компаниях ПАО «Самараэнерго» и ООО «СВГК» и ряде других юридических лиц. По словам юристов, если суд удовлетворит иски «Роснано», имущество бизнесменов выставят на торги.

Иск АО «Роснано» к тринадцати ответчикам, среди которых бывший председатель правления корпорации Анатолий Чубайс и его заместитель Владимир Аветисян, поступил в Арбитражный суд Москвы в середине декабря этого года. В понедельник, 22 декабря, суд по просьбе юристов «Роснано» наложил арест на счета и имущество ответчиков, поскольку исковое требование «является крайне значительным и составляет свыше 11 млрд руб.», при этом как минимум трое ответчиков — Анатолий Чубайс, Юрий Удальцов и Олег Кисилев — уехали из России. Кроме того, против Олега Кисилева и Бориса Подольского расследуются уголовные дела. Господин Подольский находится под арестом.

«Таким образом, ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории Российской Федерации, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы Российской Федерации»,— приводится позиция компании в постановлении арбитражного суда. Имущество Владимира Аветисяна арестовано в пределах 3,6 млрд руб.

Исковые претензии «Роснано» связаны с убыточным проектом Crocus, который предполагал запуск производства магниторезистивной оперативной памяти. Бывшее руководство якобы должным образом не оценивало риски и неоднократно увеличивало объем финансирований. Это уже второй подобный иск корпорации к бывшему топ-менеджменту. Первый иск подан в суд в апреле этого года и касается взыскания компенсации убытков по проекту Plastic Logic. Суд арестовал счета и имущество бывших топ-менеджеров в пределах исковых требований в размере 5,6 млрд руб.

Бизнесмен из Самарской области Владимир Аветисян в 2013-2021 годах был заместителем председателя правления госкорпорации «Роснано», курировал работу проектного центра, создание новых инвестиционных фондов и управление ими.

В июне «Роснано» подало исковое заявление непосредственно к Владимиру Аветисяну с требованием аннулировать сделки бизнесмена, которые, по мнению руководства компании, заключены с целью «увода активов от возможного взыскания». Речь шла о долях в уставном капитале шести компаний — ООО «Вариант», ООО «М-Групп», ООО «Эл-транзит плюс», ООО «Линия-Э», ООО «Электех» и ООО «Проэнерджи», которые приобрело ООО «МСК Логистика», ООО «МСК-СЭК» и ООО «ОЭС-Самараэнергосбыт». В ходе рассмотрение иска выяснилось, что договоры купили-продажи уже расторгнуты и активы вернулись в собственность Владимира Аветисяна.

По данным «СПАРК-Интерфакса», деятельность компании «Вариант», чистая прибыль которой в прошлом году превысила 30 млн руб., связана со сдачей недвижимости в аренду. «М-Групп» и «Эл-транзит Плюс», которые менее прибыльны, специализируются на передаче электроэнергии. Остальные организации, как указано в «СПАРК-Интерфаксе», связаны с деятельностью холдингов. Наиболее крупными компаниями, в которых Владимир Аветисян открыто выступает совладельцем, являются ПАО «Самараэнерго» с ежегодной выручкой более 40 млрд руб. и ООО «СВГК», выручка которого в 2024 году превысила 8,5 млрд руб.

Как поясняет адвокат, советник Forward Legal Данил Бухарин, если суд удовлетворит иск «Роснано», то арестованные активы будут выставлены на торги.

«Если суд в итоге удовлетворит иск о взыскании убытков, арестованные активы не переходят к "Роснано" автоматически. Дальше запускается стандартная процедура исполнения: истец получает исполнительный лист, и уже судебные приставы занимаются взысканием. Как правило, деньги на счетах списываются напрямую, а недвижимость, доли или акции в компаниях, ценные активы реализуется через публичные торги, а выручка направляется на погашение долга. Передача имущества взыскателю напрямую возможна, но это скорее исключение — например, если торги не состоялись и стороны соглашаются на такой формат зачета», — говорит Данил Бухарин.

Евгений Чернов