Самарский коммунист Джавидан Абдурзаев погиб в ходе СВО

Самарский коммунист Джавидан Абдурзаев трагически погиб в ходе СВО, сообщили в региональном отделении партии сегодня, 27 декабря. 1 января 2026 года Джавидану Абдурзаеву исполнилось бы 33 года.

Самарец вступил в КПРФ и был поставлен на учет в районное отделение партии в 2022 году. В декабре 2024 года добровольно отправился в зону специальной военной операции. Служил под личным позывным Бендер. По данным КПРФ, военный погиб в середине декабря этого года при выполнении боевых задач.

«Его решение — яркий пример мужества, патриотизма и верности идеалам справедливости, которые всегда отстаивает Коммунистическая партия. Региональное отделение КПРФ, коммунисты Самары выражают глубокие соболезнования семье, родным и близким, друзьям Джавидана Махсуд Оглы»,— говорится в сообщении областного отделения КПРФ.

Сабрина Самедова