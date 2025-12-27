В Уфе задержали водителя, прокатившего в прицепе BMW геймеров в CS

В Уфе водитель BMW прокатил пассажиров в прицепе, украшенном гирляндами. После того, как видео их поездки попало в соцсети, мужчину задержали. По версии ГИБДД, он «ради контента подверг опасности пассажиров».

На опубликованных ГИБДД кадрах видно, что один из пассажиров одет в костюм индейца. По данным РЕН ТВ, в прицепе ехали геймеры, которые в дороге «устроили настоящий новогодний компьютерный клуб» и играли в Counter-Strike (CS).

В отношении водителя составлен административный протокол за нарушение правил перевозки (ч. 2 ст. 12.23 КоАП). Пассажиры — двое местных жителей 18 и 30 лет, в отношении них также составлен административный протокол за нарушение ПДД (ч.1 ст. 12.29 КоАG). Об инциденте рассказал глава ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.